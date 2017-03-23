ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Венесуэла – Перу

24 марта 2017 года, 02-30 МСК

Венесуэла

Ни для кого не секрет, что финансовый кризис практически уничтожил экономику Венесуэлы, и это нанесло тяжелейший удар и по сборной этой южноамериканской страны. Обладая, в общем-то, неплохим составом — Ринкон из «Дженоа», Рондон и «Вест Брома», Мартинес из «Торино», «гранатовые» в этом отборе идут на последнем месте в таблице и набрали всего пять очков, причем первая победа и единственная победа была одержано только в 11-й игре цикла. Удачным стал домашний матч с Боливией (5:0), была и сентябрьская ничья с Аргентиной (2:2).

Перу

Перуанцы теоретически обладают неплохими шансами – отставание за шесть игр до конца отбора от группы лидеров составляет пять очков. Но, учитывая состав группы, отдать «инкам» много перспектив не получается. Последние два сбора прошли для подопечных Рикардо Гареки с переменным успехом — удалось обыграть Боливию (4:1) и взять дома в Лиме ничью с Аргентиной (2:2), но в то же время проиграли бразильцам (0:2) и чилийцам (1:2).

Статистика и личные встречи

В первом матче отборочного цикла команды сыграли вничью 2:2

В Венесуэле команды с 2001 года сыграли пять матчей и везде сильнее были хозяева.

Перуанцы в гостях сыграли шесть игр – две победы и четыре поражения, разница мячей 8:9

Прогноз

По большому счету терять обоим соперникам уже нечего – перспектив у Венесуэлы давно нет, остается просто радовать зрителей, а Перу сейчас устраивает только победа, иначе шансов на продолжение борьбы не будет. Оборона у команд – самое уязвимое звено, Перу не играет в гостях сухих игр уже больше десяти лет, а Венесуэла уже пропустила 29 мячей в 12 играх этого цикла. Считаем, что игра будет с упором на атаку, именно в этой линии сосредоточены все главные звезды, в обороне сплошь и рядом игроки местных чемпионатов, отсюда и масса пропущенных мячей. Скорее всего, без обмена голами здесь снова не обойдется, а следом и до «верха» недалеко.

Коэффициенты БК Леон:

Венесуэла — 2,66

Ничья – 3,32

Перу – 2,94

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