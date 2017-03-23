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Прогноз. Футбол. Аргентина – Чили 24 марта 02:30 мск
В последнее время матчи этих соперников ассоциируются с финалами Копа Америки, где «Ла Роха» дважды подряд оставила альбиселесте без титула.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Аргентина – Чили
24 марта 2017 года, 02-30 МСК
Аргентина
Аргентина всего лишь пятая, явно не такого невнятного отборочного цикла ждали поклонники от альбиселесте. Но целый ряд матчей сборная вынуждена была играть без Месси, с Лео и без Лео команда выглядит совершенно по-разному. Без Месси могут проиграть дома Парагваю (0:1) в октябре, с ним – громить Колумбию в домашнем ноябрьском матче. Пока Аргентине уготованы стыковые матчи, но ситуация все еще запутанная, только бразильцы смогли уйти в небольшой отрыв, до второй строчке подопечным Эдгардо Баусы не хватает например всего четырех очков.
Чили
Чилийцы идут строчкой выше соперника и набрали на одно больше. По осени команда смотрелась очень неплохо – обыграны дома Уругвай (3:1), Перу (2:1) и Боливия (3:0), в гостях – нулевая ничья с Колумбией. Но и провала избежать не удалось — в Эквадоре был проигрыш 0:3, в Парагвае уступили 1:2.
Статистика и личные встречи
Чили обыграл Аргентину в двух последних финалах Копа Америка, оба раза по пенальти после нулевых ничьих.
В гостях «ла роха» пропустила за 6 игр 12 мячей, сухим был только один поединок
Прогноз
Год назад Аргентина в гостях уже обыгрывала Чили, счет был 2:1, но после этого было поражение в финале Копы и сейчас для Лео и всей звездной аргентинской братии будет делом чести достойно ответить. Потерь у альбиселесте нет, линия атаки, пожалуй, лучшая в мире, считаем, что выбор в пользу хозяев очевиден. Все-таки в гостях Чили сейчас совсем не напоминает безупречный механизм, голы в их ворота прилетают с завидным постоянством.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Аргентина – 1,51
Ничья – 4,32
Чили – 7,90
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