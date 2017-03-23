Cпорт
Прогноз. Футбол. Лихтенштейн – Македония 24 марта 22:45 мск
В одном из матчей отборочного цикла встретятся две худшие команды квартета G – Лихтенштейн и Македония, которые подходят к очной дуэли с продолжительной серией поражений.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Футбол. Отборочный матч. Лихтенштейн – Македония
24 марта 2017, 22:45 МСК
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна, считающаяся самой колючей из карликовых команд, эту квалификацию начисто проваливает. Четыре поражения, один забитый мяч и шестнадцать пропущенных – это результаты «красно-синих» в данном отборе. Никто не забил меньше команды Паурича, и только Гибралтар и Сан-Марино пропустили на гол больше. Впрочем, частично такие показатели Лихтенштейна следует списать и на силу соперников, ведь в одной группе с карликовой страной также находятся Испания и Италия.
Македония
Македония тоже проиграла все четыре матча в отборе, но разгромить себя балканцы позволили лишь Испании. «Красная Фурия» обыграла команду Ангеловски на своем поле 4:0. Италии македонцы дома уступили 2:3, Израилю – 1:2, а Албании – 2:1. С учетом поражения в товарищеском матче Ирану, состоявшемся еще в июне, «красные львы» проиграли уже в пяти поединках подряд.
Статистика и личные встречи
Безвыигрышная серия Лихтенштейна на данный момент составляет 14 матчей.
Македония проиграла все пять предыдущих встреч подряд.
Из пяти матчей Лихтенштейна и Македонии в истории только один завершился ничьей. Все остальные балканская команда выиграла.
Прогноз
Лихтенштейн сейчас действительно смотрится очень слабо, тогда как македонцы наоборот показывают какие-то признаки жизни. Поскольку подопечные Ангеловски забили во всех поединках отбора, за исключением матча с Испанией, ставить в данной дуэли советуем на гостей.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Лихтенштейн — 6,85
Ничья — 4,24
Македония — 1,58
удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.