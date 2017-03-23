Футбол. Отборочный матч. Лихтенштейн – Македония

24 марта 2017, 22:45 МСК

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна, считающаяся самой колючей из карликовых команд, эту квалификацию начисто проваливает. Четыре поражения, один забитый мяч и шестнадцать пропущенных – это результаты «красно-синих» в данном отборе. Никто не забил меньше команды Паурича, и только Гибралтар и Сан-Марино пропустили на гол больше. Впрочем, частично такие показатели Лихтенштейна следует списать и на силу соперников, ведь в одной группе с карликовой страной также находятся Испания и Италия.

Македония

Македония тоже проиграла все четыре матча в отборе, но разгромить себя балканцы позволили лишь Испании. «Красная Фурия» обыграла команду Ангеловски на своем поле 4:0. Италии македонцы дома уступили 2:3, Израилю – 1:2, а Албании – 2:1. С учетом поражения в товарищеском матче Ирану, состоявшемся еще в июне, «красные львы» проиграли уже в пяти поединках подряд.

Статистика и личные встречи

Безвыигрышная серия Лихтенштейна на данный момент составляет 14 матчей.

Македония проиграла все пять предыдущих встреч подряд.

Из пяти матчей Лихтенштейна и Македонии в истории только один завершился ничьей. Все остальные балканская команда выиграла.

Прогноз

Лихтенштейн сейчас действительно смотрится очень слабо, тогда как македонцы наоборот показывают какие-то признаки жизни. Поскольку подопечные Ангеловски забили во всех поединках отбора, за исключением матча с Испанией, ставить в данной дуэли советуем на гостей.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Лихтенштейн — 6,85

Ничья — 4,24

Македония — 1,58

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