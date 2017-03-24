«Мы можем обменяться полезной информацией, что могло бы сделать правительство нашей страны и ваше правительство, чтобы сотрудничество процветало», — сказал Медведев на встрече с президентом Шри-Ланки.

По словам премьера, накануне у ланкийского лидера прошли продуктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, и теперь предстоит заняться реализацией достигнутых договоренностей. Глава российского правительства также отметил, что существует «значительное число позиций», по которым можно укрепить сотрудничество между РФ и Шри-Ланкой.

Отмечается, что двусторонний товарооборот между странами в прошлом году составил $363 млн: на импорт пришлось $282,3 млн, на экспорт — $80,7 млн. По сравнению с 2015 годом товарооборот снизился на 17%. В 2016 году — на $12,5 млн увеличилась доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, в три раза — до $2,2 млн — выросли поставки продукции машинно-технической группы. Импорт из Шри-Ланки снизился до $282,3 млн из-за с сокращения закупок продовольственных товаров.

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