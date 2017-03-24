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Московская жизнь
«Царицыно» Замоскворецкой линии закрывается на ремонт
Южный вестибюль станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт 26 марта.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в столичной
подземки.
Отмечается, что закрытие вестибюля планируется с 5:30 утра 26 марта. Пассажиры смогут воспользоваться северным вестибюлем для прохода на станцию.
«С 5:30 утра 26 марта до 5:00 27 марта будет закрыт южный вестибюль станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии для проведения ремонтных работ», - рассказали в московском метро.
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