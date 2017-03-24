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Московская жизнь

«Царицыно» Замоскворецкой линии закрывается на ремонт

«Царицыно» Замоскворецкой линии закрывается на ремонт

Информационный Центр Правительства Москвы 24 марта 2017г., 12:45

Южный вестибюль станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт 26 марта.

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Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в столичной подземки.

Отмечается, что закрытие вестибюля планируется с 5:30 утра 26 марта. Пассажиры смогут воспользоваться северным вестибюлем для прохода на станцию.

«С 5:30 утра 26 марта до 5:00 27 марта будет закрыт южный вестибюль станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии для проведения ремонтных работ», - рассказали в московском метро.

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