Московская жизнь
100 млрд рублей ежегодно предоставят московские власти для реновации жилого фонда
Столичные власти приняли решение о ежегодном выделении по 100 млрд рублей на реновацию жилого фонда Москвы.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Об этом в интервью рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в программу по реновации жилого фонда Москвы войдут порядка 8 тысяч домов. Сейчас ведутся работы по обследованию состояния каждого дома, включенного в программу.
«Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд рублей - по 100 млрд рублей ежегодно. Мы точно знаем, что потенциал программы - почти 8 тысяч домов. Мэр нас собирает еженедельно, и мы решаем те проблемы, которые могли бы тормозить процесс реновации», - рассказал Марат Хуснуллин.
Также он добавил, что первый этап программы предполагает финансирование преимущественно из городского бюджета.
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