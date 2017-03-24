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Московская жизнь

100 млрд рублей ежегодно предоставят московские власти для реновации жилого фонда

Информационный Центр Правительства Москвы 24 марта 2017г., 12:51

Столичные власти приняли решение о ежегодном выделении по 100 млрд рублей на реновацию жилого фонда Москвы.

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Об этом в интервью рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в программу по реновации жилого фонда Москвы войдут порядка 8 тысяч домов. Сейчас ведутся работы по обследованию состояния каждого дома, включенного в программу.

«Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд рублей - по 100 млрд рублей ежегодно. Мы точно знаем, что потенциал программы - почти 8 тысяч домов. Мэр нас собирает еженедельно, и мы решаем те проблемы, которые могли бы тормозить процесс реновации», - рассказал Марат Хуснуллин.

Также он добавил, что первый этап программы предполагает финансирование преимущественно из городского бюджета.

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