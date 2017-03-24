По словам руководителя Департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюкя, на сегодняшний день программа по установке городских нестационарных объектов выполнена на 95%.



«К концу I полугодия, думаю, мы справимся с ней на все 100%. Из старых осталось не больше двух десятков - ждем, когда у их владельцев закончатся договора. Искусственно никого не торопим уйти. Взамен них, как москвичи уже могли заметить, появились шесть видов разных павильонов: мороженое, хлеб, овощи, гастрономия, театральные билеты и печать», рассказал Алексей Немерюк.

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