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Московская жизнь
В столице завершается установка торговых павильонов
Завершить программу установки стандартных торговых павильонов с столице планируется к середине года.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
По словам руководителя Департамента торговли и услуг столицы
Алексея Немерюкя, на сегодняшний день программа по установке городских
нестационарных объектов выполнена на 95%.
«К концу I полугодия, думаю, мы справимся с ней на все 100%. Из старых осталось не больше двух десятков - ждем, когда у их владельцев закончатся договора. Искусственно никого не торопим уйти. Взамен них, как москвичи уже могли заметить, появились шесть видов разных павильонов: мороженое, хлеб, овощи, гастрономия, театральные билеты и печать», рассказал Алексей Немерюк.
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