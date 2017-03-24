Заявку Москвы одобрило международное жюри в ходе предварительного этапа отбора презентаций городов. Среди соперников ‒ австралийский Мельбурн, немецкий Гамбург и польский город Познань. Победителя определят весной 2018 года.

«Москва вносит огромный вклад в развитие городского транспорта. За последние годы закуплено беспрецедентное количество подвижного состава, оптимизируется инфраструктура и маршрутная сеть общественного транспорта, открываются новые станции метрополитена, введено в эксплуатацию Московское центральное кольцо. Нашу работу заметили и международные эксперты, включив заявку нашего города на проведение саммита в число лучших. Мы надеемся на дальнейший успех», ‒ сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Всемирный Саммит общественного транспорта – флагманское мероприятие Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Он имеет многолетнюю историю и проводится с 1886 года каждые два года. Саммит предлагает участникам уникальную возможность узнать о новых технологиях на рынке общественного транспорта, обсудить важные вопросы с мировыми экспертами транспортной отрасли, а также выявить потенциальные бизнес-возможности.

Мероприятие приносит городу-организатору и стране в целом доходы от проведения саммита. Кроме прямого экономического воздействия, город получает возможность укрепления транспортного потенциала, торговые инвестиции, диверсификацию рынков, постоянный обмен предпринимательским опытом.

МСОТ ‒ это крупнейшая транспортная организация, в состав которой входят городские и региональные компании-операторы общественных пассажирских перевозок из более чем 90 стран мира. Организация появилась в 1885 году как европейское объединение операторов быстроразвивающихся трамвайных сетей. Впоследствии в нее вошли и другие виды городского общественного транспорта. Штаб-квартира ассоциации находится в Брюсселе. Постоянными членами МСОТ являются российские ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс».

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