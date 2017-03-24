По его словам, «Заповедное посольство» станет местом, где будут проводится конференции и различные мастер-классы и уроки для студентов и школьников.



«Подобного научно-познавательного центра в России еще не было. Слушатели курсов смогут узнать не только о том, какие науки будут востребованы в будущем, зачем растениям генетический паспорт, но и провести различные эксперименты - например, с ДНК», - рассказал Павел Трехлеб.



Он также добавил, что все аудитории посольства будут оборудованы всем необходимым для проведения научных лекций.



«Здесь появятся климатические установки для выращивания растений в искусственных условиях, термостаты, инкубаторы для микробиологии, центрифуги, приборы для проведения генетического анализа и др», - говорится в сообщении.

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