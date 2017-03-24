Авто
Минпромторг России увеличивает продажи автомобилей на 750 тысяч единиц
Господдержка обеспечит рост продаж автомобилей на 750 тысяч единицонлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Минпромторг России считает необходимым продолжить реализацию
государственных программ по обновлению автопарка, льготному автокредитованию, а
также другим направлениям.
Как пояснили на заседании коллегии Минпромторга, поддержка государства позволит поднять продажи автомобилей на 750 тысяч единиц и одновременно обеспечить 7-процентный рост производства по сравнению с показателями 2016 года.
Предполагается, что в 2017 году на поддержку автомпрома государство выделит в общей сложности 62,3 миллиарда рублей.
По данным министерства, благодаря мерам господдержки в 2016 году падение российского авторынка замедлилось и установилось на уровне 10,3 процента.
При этом в стране было продано почти 1,5 миллиона автомобилей.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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