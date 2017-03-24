Минпромторг России считает необходимым продолжить реализацию государственных программ по обновлению автопарка, льготному автокредитованию, а также другим направлениям.



Как пояснили на заседании коллегии Минпромторга, поддержка государства позволит поднять продажи автомобилей на 750 тысяч единиц и одновременно обеспечить 7-процентный рост производства по сравнению с показателями 2016 года.

Предполагается, что в 2017 году на поддержку автомпрома государство выделит в общей сложности 62,3 миллиарда рублей.

По данным министерства, благодаря мерам господдержки в 2016 году падение российского авторынка замедлилось и установилось на уровне 10,3 процента.

При этом в стране было продано почти 1,5 миллиона автомобилей.

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