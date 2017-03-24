Авто
Водители с иностранными правами не смогут работать с первого июля
в силу вступят соответствующие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" и административный кодекс, принятые еще в 2013 году.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
По данным профсоюза таксистов, проблемы с документами могут возникнуть у 20 процентов столичных водителей, использующих автомобиль не для личных поездок.
"Это решение было принято давно, поэтому у всех руководителей предприятий, где работают иностранные водители, было достаточно времени, чтобы организовать легализацию и получение своими сотрудниками российских прав. Для этого уже существует специальная процедура обмена иностранных водительских прав на российские. Я думаю, в данных поправках нет никакой глобальной угрозы для рынка труда: если у иностранного гражданина обменять права не получится, его рабочее место просто займет человек с российскими правами", – считает Норайр Блудян.
"В автобусных парках дела обстоят гораздо лучше, чем в сфере таксомоторных перевозок, где многие таксисты работают в качестве индивидуальных предпринимателей. Автобусные компании подошли к вопросу достаточно серьезно. Численность иностранных водителей в некоторых автобусных парках составляет всего пять процентов от общего количества", – добавил исполнительный директор Транспортной ассоциации московской агломерации.
Поправки касаются только тех иностранных граждан, которые используют автомобиль как средство заработка. В случае отсутствия у иностранного водителя российских водительских прав, его работодателю придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Представители профсоюза таксистов, в свою очередь, одобрили вступление поправок в силу, считая, что они помогут бороться с нелегальными извозчиками.
С первого апреля диспетчерские службы такси должны будут
передавать данные о работе своих водителей в единую региональную
навигационно-информационную систему города. Диспетчеров обяжут сообщать
Дептрансу информацию о тарифах на поездки и местоположении такси с обязательным
указанием статуса – свободен или занят, а также передавать номера разрешения
таксистов на работу и государственного регистрационного знака.
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