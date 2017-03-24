Будем здоровы

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали препарат, который способен восстанавливать ДНК.



Эксперименты, проведенные учеными на мышах, показали, что препарат способен излечивать клетки ДНК не только от старения, но и от радиации. NASA уже проявило заинтересованность в проекте, так как данная методика может помочь в будущих полетах к Марсу.



В исследовании отмечается, что клетки человеческой ДНК способны восстанавливаться сами, но с возрастом эта способность снижается. В ходе исследований ученым удалось установить, что за процесс восстановления клеток отвечает метаболит НАД +, который естественным образом присутствует в каждой клетке нашего организма.

Эти лекарства от старости помогут поврежденным ДНК чудесным образом восстановиться. Они защитят астронавтов НАСА от солнечной радиации. Группа исследователей создала эти препараты, когда открыла ключевые сигнальные процессы при восстановлении ДНК и клеточном старении.



Во время клинических испытаний на мышах было установлено, что лекарство напрямую восстанавливает ДНК, поврежденные за счет воздействия радиации и преклонного возраста. Клетки старых мышей было невозможно отличить от клеток мышей молодых всего после одной недели лечения. Испытания препарата на людях начнутся уже в течение шести месяцев. Исследователи подчеркивают, что очень близки к разработке безопасных и эффективных лекарств от старости, до выхода которых на рынок остается 5 лет.

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