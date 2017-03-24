Личный бюджет

По его словам, Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету выплат, чтобы с 1 апреля страховая часть уже была проиндексирована.

Для индексации пенсий будет выделено 14 миллиардов рублей.

C 1 февраля 2017 года пенсии проиндексировали на уровень фактической инфляции – 5,4 процента. Изменения коснулись неработающих пенсионеров – это более 30 миллионов человек.

По словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, с 2017 по 2019 год пенсии россиян вырастут в среднем более чем на тысячу рублей, примерно до 15 тысяч рублей. Рост пенсий заложен в трехлетнем бюджете.

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