«Те, кто следит за Москвой, за теми изменениями, которые происходят в нашем городе, при самом критическом взгляде на наш город не могут не отметить, что с каждым годом Москва становится не только краше, но и культурная программа для москвичей и гостей города становится все полнее, интереснее. Именно эти изменения, которые в Москве происходят каждый год, мы бы хотели представить на традиционном культурном форуме», - сказал Леонид Печатников на открытии форума.

Заммэра подчеркнул, что в представленном на форуме нет «местечковости», это имеет значение для всей страны.

«Все, что мы делаем, мы делаем для столицы нашей Родины. А по нашему городу судят обо всей России», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Печатников также вручил награды деятелям культуры столицы. Знаками отличия за безупречную службу городу Москве на протяжении 50, 40 и 30 лет соответственно награждены артисты драмы, ведущие мастера сцены Московского театра на Таганке Юрий Смирнов и Любовь Селютина, заместитель начальника отдела кадрового резерва кадрового центра департамента культуры Москвы Татьяна Орлова. Благодарность мэра Москвы объявлена артистке Школы драматического искусства Марии Смольниковой, званием почетный деятель искусств Москвы награжден ведущий мастер сцены Московского драматического театра им. Пушкина Александр Арсентьев, почетный работник культуры Москвы - директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили.

«Не в каждом городе есть такие звания. Мы ввели их несколько лет назад, чтобы деятели культуры чувствовали нашу любовь и благодарность за их труд», - заметил заммэра.

Второй по счету Московский культурный форум проходит в столичном Манеже 24-26 марта. Всего в нем участвуют более 600 учреждений культуры: 25 музеев, 90 домов культуры, 43 театра, 172 учебных творческих центра. Для гостей форума организованы мастер-классы Андрея Кончаловского, Михаила Жванецкого, Римаса Туминаса, Андрея Могучего, Евгения Писарева, встречи с руководством московских библиотек и домов культуры. Также будут показаны отрывки из спектаклей, пройдут концерты и выставки, в рамках развлекательно- образовательной части форума будет дан старт акции «Ночь театров», в которой участвуют почти 60 театров Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Московского культурного форума.

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