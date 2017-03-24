Образование/Карьера

В ней приняли участие все четвероклассники города.

«Диагностика по традиции была выбрана методом открытой жеребьевки на селекторном совещании Департамента образования Москвы за две недели до ее проведения. Ее задача – посмотреть, насколько объективна и надежна внутренняя система оценки качества образования в каждой школе, насколько управленческая команда ориентирована на объективную положительную динамику результатов учащихся», – рассказала заместитель директора Московского центра качества образования Елена Зозуля.

Метапредметные диагностики позволяют проверить умение ребенка мыслить логически, размышлять, работать с проектами, практические навыки, определить уровень сформированности у него метапредметных результатов обучения как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе.

Задания не были для школьников новыми и неожиданными, весь материал они изучали на различных предметах: математике, русском языке, окружающем мире, чтении.

«Сначала я волновалась перед этой диагностикой, но когда выполнила все задания, то поняла, что в ней нет ничего страшного, ничего сложного. Какие-то задания были легче, какие-то сложнее. В принципе, все задания мне понравились. Задания с выбором одного правильного ответа показались мне легче, а там, где нужно было выражать свои мысли и писать предложения, сложнее», – поделилась своими впечатлениями ученица гимназии №1274 Катя Б.

Ее одноклассник Лев С. также остался доволен участием в диагностике: «Некоторые задания были сложные, были легкие задания, которые можно было сразу сделать. В целом диагностика мне понравилась. Похожие задания я выполнял в демо-версии диагностики, мне они понравились, интересные, заставляют подумать, узнаешь много нового».

Школьники выполняли работу в течение 60 минут с перерывом в пять минут. Задания были построены на предметном содержании математики, русского языка, чтении, окружающего мира. Также в них присутствовали разнообразные ситуации практико-ориентированного характера.

«Я справилась со всеми заданиями. Было совсем не страшно, мы уже писали похожие работы, и я была готова. Какие-то задания были сложные, какие-то легкие», – рассказала ученица Государственной столичной гимназии Алиса Л.

С ней согласна и ее одноклассница Женя К.: «Я думала, что будет очень сложно, но я со всем справилась. Я думаю, что написала хорошо».

Ознакомиться с примерными заданиями можно на сайте Московского центра качества образования в разделе «Мониторинг и диагностика» («Спецификация и демоверсия»).

Результаты будут доступны в личных кабинетах школ в Московском регистре качества образования через 2-3 недели после проведения диагностики.

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