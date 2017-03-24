По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, главным направлением обеспечения населения присоединенных территорий водоснабжением является подача питьевой экологически чистой воды из Московского водопровода, объем которой возрастет более чем в 10 раз с 30 тыс.м³/сутки в настоящее время до 348 тыс.м³/сутки к 2035 году.

Питьевую воду планируется подать по трем магистральным водоводам вдоль Калужского, Киевского, Боровского шоссе с устройством хордовых кольцевых водопроводов.

Всего к 2025 году запланировано проложить 235 км.водопроводной сети, а к 2035 году удвоить этот объем, рассказал Владимир Жидкин. На территории будет построено шесть крупных водорегулирующих узлов (ВРУ) в населенных пунктах Газопровод, Бачурино, Станиславль, Первомайское, Красная Пахра и Вороново. Кроме того, будет реконструировано 45 водозаборных узлов (ВЗУ) и 42 построено.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на новых территориях уделяется приоритетное внимание развитию инженерной инфраструктуры», - подчеркнул Владимир Жидкин.

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