Совет директоров Центробанка отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. За первые двадцать дней марта, годовые темпы прироста потребительских цен снизились до 4,3 процента, с 5 процентов в январе 2017 года.

По прогнозу Банка России, данное понижение ключевой ставки вкупе с умеренно жесткой денежно-кредитной политикой позволит понизить годовую инфляцию до четырех процентов до конца года. Ожидается, что на таком уровне инфляция сохранится в 2018-2019 годах.

К тому же продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстанавливается экономическая активность. Центробанк допустил возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором–третьем кварталах текущего года.

С сентября 2016 года ставка сохранялась на уровне 10 процентов. В следующий раз Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 28 апреля 2017 года.

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