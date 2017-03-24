версия для печати

Экономика

Сегодня ключевая ставка уменьшилась на 0,25 процентных пункта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сегодня ключевая ставка уменьшилась на 0,25 процентных пункта

M24.ru 24 марта 2017г., 16:29

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 9,75 процента годовых

онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,

Совет директоров Центробанка отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. За первые двадцать дней марта, годовые темпы прироста потребительских цен снизились до 4,3 процента, с 5 процентов в январе 2017 года.

По прогнозу Банка России, данное понижение ключевой ставки вкупе с умеренно жесткой денежно-кредитной политикой позволит понизить годовую инфляцию до четырех процентов до конца года. Ожидается, что на таком уровне инфляция сохранится в 2018-2019 годах.

К тому же продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстанавливается экономическая активность. Центробанк допустил возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором–третьем кварталах текущего года.

С сентября 2016 года ставка сохранялась на уровне 10 процентов. В следующий раз Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 28 апреля 2017 года.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Экономика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   