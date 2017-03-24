Путешествие

Дипломаты подготовили два вида инструкций. Во-первых, подходящие для пребывания во всех странах мира, а во-вторых, для отдельных государств. В МИДе предупредили, что степень строгости упомянутых в памятке запретов может варьироваться в зависимости от условий конкретной страны.

В некоторых странах недопустимой оказалась русская "фига". В частности, в Таиланде, где эта комбинация из трех пальцев заменяет слова, описывающего "женские первичные половые признаки". В Турции фигой тоже можно оскорбить. Она символизирует гениталии. И тем более в Турции стоит воздерживаться от жеста "о'кей". Он намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника.

Если доведется побывать в Северной Корее приготовьтесь удивляться и быть начеку. При фотографировании в помещениях, где есть портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, необходимо, чтобы они полностью помещались в кадр. Кроме того, настоятельно не рекомендуется снимать на видео или фотографировать скудные полки магазинов. Что интересно, чаевые в ресторанах КНДР рекомендуют не оставлять.

Отличились британцы. Покрутить пальцем у виска для них означает предложение решать самому, в отличие от значения этого жеста по всему миру.

А вот в Испании русские могут чувствовать себя как дома. В русском языке нет восклицаний и оборотов, которые в испаноязычной среде можно воспринять как непристойные, враждебные или вульгарные.

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