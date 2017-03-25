В документе изложены доктрина, тактика, процедуры и протоколы обмена информацией для реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике.



Подписание прошло в рамках форума береговой охраны Арктики, сообщается на сайте береговой охраны США.



«Этот форум — один из многих способов использования возможностей береговой охраны для дипломатических целей, — быстро зарекомендовал себя в качестве главной платформы для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике», — заявил командир береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт.



Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.



Рассмотрение заявки в комиссии ООН может занять 3-5 лет. Но Россия хочет ускорить рассмотрение заявки, так как летом 2017 года может обновиться состав комиссии ООН. Обновление происходит раз в 10 лет.

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