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Политика

Заключен договор между Россией и США о деятельности в Арктике

Фото: © СС0 Public Domain

Заключен договор между Россией и США о деятельности в Арктике

ИА «РОСБАЛТ» 25 марта 2017г., 14:17

Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике.

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В документе изложены доктрина, тактика, процедуры и протоколы обмена информацией для реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике.
 
Подписание прошло в рамках форума береговой охраны Арктики, сообщается на сайте береговой охраны США.
 
«Этот форум — один из многих способов использования возможностей береговой охраны для дипломатических целей, — быстро зарекомендовал себя в качестве главной платформы для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике», — заявил командир береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт.
 
Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.
 
Рассмотрение заявки в комиссии ООН может занять 3-5 лет. Но Россия хочет ускорить рассмотрение заявки, так как летом 2017 года может обновиться состав комиссии ООН. Обновление происходит раз в 10 лет.

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