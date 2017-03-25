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Политика

Британия отвергла русскую интерпретацию миссии ООН по химоружию

Фото: © Фото с сайта mfa.gov.ua

Заседание Совета безопасности ООН

Британия отвергла русскую интерпретацию миссии ООН по химоружию

ИА «РОСБАЛТ» 25 марта 2017г., 14:21

Великобритания не поддерживает инициативу России и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак.

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Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН (председатель СБ в марте) Мэттью Райкрофт.

Проект резолюции Россия внесла в Совет безопасности ООН в пятницу. Поводом стало применение террористами химического оружия в Мосуле.
 
Райкрофт заявил, что все члены Совета безопасности обеспокоены использованием химоружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений. Однако, говоря о предложенном проекте, он отметил «большую разницу между ситуациями в Ираке и Сирии».
 
«В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа. В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР», — сказал британский дипломат.
 
Соавтором проекта резолюции выступила делегация Китая. С подобной инициативой Москва и Пекин выступили в 2016 году, но тогда проект резолюции не был поддержан западными членами СБ.

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