Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН (председатель СБ в марте) Мэттью Райкрофт.

Проект резолюции Россия внесла в Совет безопасности ООН в пятницу. Поводом стало применение террористами химического оружия в Мосуле.



Райкрофт заявил, что все члены Совета безопасности обеспокоены использованием химоружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений. Однако, говоря о предложенном проекте, он отметил «большую разницу между ситуациями в Ираке и Сирии».



«В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа. В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР», — сказал британский дипломат.



Соавтором проекта резолюции выступила делегация Китая. С подобной инициативой Москва и Пекин выступили в 2016 году, но тогда проект резолюции не был поддержан западными членами СБ.

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