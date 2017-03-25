версия для печати

Политика

ГД принято решение ограничить перевозку алкогольной продукции

Фото: © СС0

ГД принято решение ограничить перевозку алкогольной продукции

ИА «РОСБАЛТ» 25 марта 2017г., 14:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий перевозку алкогольной спиртосодержащей продукции, в том числе автомобильного антифриза.

онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,

Законопроект предусматривает запрет на перевозку более пяти литров немаркированной алкогольной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28% в объеме готовой продукции. Незаконное перемещение такой продукции обернется штрафом до 5 тыс. рублей с конфискацией жидкости.

В Госдуме полагают, что таким образом сократят перемещение низкокачественной и нелегальной спиртосодержащей продукции в Россию из стран ЕАЭС. Речь, в частности, идет о казахстанской водке, которая, по данным депутатов, производится из непищевого спирта.

Тем временем новые нормы приведут к тому, что отправляющиеся в дальнюю поездку не смогут взять с собой и двух емкостей с «незамерзайкой». Депутаты заверили, что доработают проект в этой части при его подготовке ко второму чтению.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Политика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   