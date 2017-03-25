Законопроект предусматривает запрет на перевозку более пяти литров немаркированной алкогольной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28% в объеме готовой продукции. Незаконное перемещение такой продукции обернется штрафом до 5 тыс. рублей с конфискацией жидкости.

В Госдуме полагают, что таким образом сократят перемещение низкокачественной и нелегальной спиртосодержащей продукции в Россию из стран ЕАЭС. Речь, в частности, идет о казахстанской водке, которая, по данным депутатов, производится из непищевого спирта.

Тем временем новые нормы приведут к тому, что отправляющиеся в дальнюю поездку не смогут взять с собой и двух емкостей с «незамерзайкой». Депутаты заверили, что доработают проект в этой части при его подготовке ко второму чтению.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,