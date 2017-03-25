Здесь интересно

Конкурс популярной музыки – Евровидение – приобретает небывалый политический окрас. Киев как принимающая сторона отказал во въезде конкурсантке от России – певице Юлии Самойловой. Организаторы конкурса предложили было транслировать выступление из Москвы – но Первый канал это делать отказался. Хотя, возможно, наше участие в мировом конкурсе все же состоится: Европейский вещательный союз (ЕВС) полон решимости добиваться возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на «Евровидении» в Киеве. Кажется, политические интриги вокруг конкурса намного превышают его художественную нагрузку.

А что обо всей этой ситуации думаете вы?

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