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Здесь интересно

Конкурс политических амбиций

Конкурс политических амбиций

25 марта 2017г., 21:29

Россия пропустит Евровидение?

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Конкурс популярной музыки – Евровидение – приобретает небывалый политический окрас. Киев как принимающая сторона отказал во въезде конкурсантке от России – певице Юлии Самойловой. Организаторы конкурса предложили было транслировать выступление из Москвы – но Первый канал это делать отказался. Хотя, возможно, наше участие в мировом конкурсе все же состоится: Европейский вещательный союз (ЕВС) полон решимости добиваться возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на «Евровидении» в Киеве. Кажется, политические интриги вокруг конкурса намного превышают его художественную нагрузку.

А что обо всей этой ситуации думаете вы?

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Москва-Инфо

   