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Московская жизнь
Новая Москва получит чистую воду
Жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) обеспечат экологически чистой питьевой воды из московского водопровода.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Питьевую воду в ТиНАО планируется подавать по трем водоводам вдоль Калужского, Киевского, Боровского шоссе. К 2025 году будет проложено 235 км водопроводной сети, а к 2035 году – в два раза больше. В Новой Москве построят шесть крупных водорегулирующих узлов в населенных пунктах Газопровод, Бачурино, Станиславль, Первомайское, Красная Пахра и Вороново. Также возведут 42 водозаборных узла и 45 реконструируют.
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