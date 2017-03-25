Питьевую воду в ТиНАО планируется подавать по трем водоводам вдоль Калужского, Киевского, Боровского шоссе. К 2025 году будет проложено 235 км водопроводной сети, а к 2035 году – в два раза больше. В Новой Москве построят шесть крупных водорегулирующих узлов в населенных пунктах Газопровод, Бачурино, Станиславль, Первомайское, Красная Пахра и Вороново. Также возведут 42 водозаборных узла и 45 реконструируют.

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