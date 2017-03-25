ЧМ-2018. Квалификация. Европа. Группа А. Люксембург – Франция

25 марта 2017 года, 22-45 МСК

Люксембург

Одно очко представители Великого Герцогства Люксембург уже заработали – удачным стал выезд в Беларусь (1:1). Был еще один прекрасный шанс в Болгарии, где команда вела 2:1, сравняла счет на 91-й минуте, но в итоге все равно уступила 3:4. Забивали футбольные карлики и Голландии, уступив дома 1:3, получаем, что пока только Швеция обошлась без голов от Люксембурга, победив 1:0.

Франция

Французы в представлении не нуждаются — финалист последнего Евро, одна из лучших команд мира, много лестных эпитетов можно подобрать к команде Дидье Дешама. Вот и сейчас «трехцветные» возглавляют свою группу, потеряв очки только в стартовой игре против Беларуси (0:0), где весь матч висели на воротах соперника и создали массу моментов. В остальных трех играх обыграны болгары (4:1), голландцы (1:0) и шведы (2:1).

Статистика и личные встречи

Люксембург еще ни разу не набирал очков в играх против Франции, последний гол в ворота «трехцветных» был забит в 1978 году, после этого случилось пять сухих поражений подряд.

Прогноз

Тяжело рассуждать о каких-либо шансах для Люксембурга, все-таки соперники совершенно из разных весовых категорий. Но и мысли французов наверняка сейчас в предстоящем товарищеском матче с Испанией, который будет через три после выезда в Люксембург. Вполне вероятно, что силы французы будут беречь именно на игру с «красной фурией» и форсировать события с первых же минут не будут. Считаем, что пока будут силы, Люксембург сможет удерживать натиск и в первом тайме сразу не провалится. В такой ситуации второй тайм, скорее всего, будет результативнее первого.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Люксембург – 59,00

Ничья – 18,00

Франция – 1,05

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,