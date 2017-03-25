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Прогноз. Футбол. Португалия – Венгрия 25 марта 22:45 мск
В июне на лионском «Парк Олимпик» команды подарили настоящий триллер, выдав ничью 3:3 в групповом матче Евро-2016.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
ЧМ-2018. Квалификация. Европа. Группа В. Португалия –
Венгрия
25 марта 2017 года, 22-45
Португалия
Одно поражение себе в пассив португальцы уже записали – сразу же в первой игре отбора случился гостевой проигрыш Швейцарии (0:2). Именно «сыроделам» Роналду и компания уступают в борьбе за прямую путевку, Португалия сейчас только вторая, проигрывает три очка. С другими оппонентами – Фарерами, Латвией и Андоррой, проблем у «лузитан» не было. Три победы с общим счетом 14:1 показали огромное превосходство чемпионов Европы над соперниками.
Венгрия
Венгры также проиграли Швейцарии 2:3 в драматичном матче, где все пять голов пришлись на второй тайм. Но до этого у мадьяр была совершенно незапланированная потеря очков в нулевой ничьей с Фарерами. Андорру и Латвию команда Венгрии обыграла всухую, но пока для попадания в дуэт лидеров этого мало, третье место и два очка от отставания от Португалии — вот промежуточный итог сборной.
Статистика и личные встречи
Дома Португалия еще венграм не проигрывала, одержав три победы, но последняя из них датирована 2009 годом.
На недавнем Евро команды сыграли 3:3, причем португальцы были все время в роли отыгрывающихся.
Прогноз
Матч очень важен для обеих команд, для венгров он может означать потерю всех шансов на борьбу, отыграть пять очков у Португалии будет потом проблематично. Португальцам также крайне нежелательно оступаться и отпускать Швейцарию в отрыв. Прямая путевка сейчас только одна, а стыки – это всегда лотерея. Считаем, что еще одного подвига от венгров ждать трудно, на Евро залетело все, что могло, но и разгрома мадьяры скорее всего смогут избежать.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Португалия – 1,28
Ничья – 5,63
Венгрия – 12,73
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