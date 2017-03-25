ЧМ-2018. Квалификация. Европа. Группа В. Португалия – Венгрия

25 марта 2017 года, 22-45

Португалия

Одно поражение себе в пассив португальцы уже записали – сразу же в первой игре отбора случился гостевой проигрыш Швейцарии (0:2). Именно «сыроделам» Роналду и компания уступают в борьбе за прямую путевку, Португалия сейчас только вторая, проигрывает три очка. С другими оппонентами – Фарерами, Латвией и Андоррой, проблем у «лузитан» не было. Три победы с общим счетом 14:1 показали огромное превосходство чемпионов Европы над соперниками.

Венгрия

Венгры также проиграли Швейцарии 2:3 в драматичном матче, где все пять голов пришлись на второй тайм. Но до этого у мадьяр была совершенно незапланированная потеря очков в нулевой ничьей с Фарерами. Андорру и Латвию команда Венгрии обыграла всухую, но пока для попадания в дуэт лидеров этого мало, третье место и два очка от отставания от Португалии — вот промежуточный итог сборной.

Статистика и личные встречи

Дома Португалия еще венграм не проигрывала, одержав три победы, но последняя из них датирована 2009 годом.

На недавнем Евро команды сыграли 3:3, причем португальцы были все время в роли отыгрывающихся.

Прогноз

Матч очень важен для обеих команд, для венгров он может означать потерю всех шансов на борьбу, отыграть пять очков у Португалии будет потом проблематично. Португальцам также крайне нежелательно оступаться и отпускать Швейцарию в отрыв. Прямая путевка сейчас только одна, а стыки – это всегда лотерея. Считаем, что еще одного подвига от венгров ждать трудно, на Евро залетело все, что могло, но и разгрома мадьяры скорее всего смогут избежать.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Португалия – 1,28

Ничья – 5,63

Венгрия – 12,73

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