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Московская жизнь

«Рассказовка» близка к завершению

«Рассказовка» близка к завершению

26 марта 2017г., 15:15

Завершить работы по строительству станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена планируется осенью 2017 года.

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Ввод участка Калининско-Солнцевскй линии планируется не раньше конца текущего года.

«Работы на станции «Рассказовка» идут в хорошем темпе. Она будет готова в сентябре – октябре, но поскольку весь участок необходимо сдавать целиком, введем ее в конце года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Пассажиропоток будущей станции метро превысит 250 тысяч человек в сутки, для удобства пассажиров на станции будет организован транспортно-пересадочный узел.

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