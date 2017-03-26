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Московская жизнь
«Рассказовка» близка к завершению
Завершить работы по строительству станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена планируется осенью 2017 года.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Ввод участка Калининско-Солнцевскй линии планируется не раньше конца текущего года.
«Работы на станции «Рассказовка» идут в хорошем темпе. Она будет готова в сентябре – октябре, но поскольку весь участок необходимо сдавать целиком, введем ее в конце года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Пассажиропоток будущей станции метро превысит 250 тысяч человек в сутки, для удобства пассажиров на станции будет организован транспортно-пересадочный узел.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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