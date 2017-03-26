АКЦИЯ НЕДЕЛИ

К этому событию приурочена специальная акция для школьников от 6 до 17 лет «С билетом на метро в музей попасть легко!». По такому билету в Дарвиновском музее можно будет бесплатно посетить интерактивную экспозицию «Пройди путем эволюции», где можно потрогать настоящий зуб мамонта и заглянуть в гнездо динозавра, помериться ростом с австралопитеком и высечь из камня первый огонь. Акция продлится до 31 августа.

Интерактивная мультимедийная экспозиция «Пройди путем эволюции» – это путешествие, в которое можно отправиться, не покидая Москвы. Посетители вернутся на 3,5 миллиарда лет назад, пройдут по лабиринту эволюции, и, отвечая на вопросы, проследят за возникновением и развитием различных видов на Земле. Все модели древних животных и растений (а их более 50) сделаны в натуральную величину. Этикетки продублированы текстами на английском языке и шрифтом Брайля.

Любопытно, что входную зону центра «Пройди путем эволюции» украшают палеонтологические образцы, добытые при рытье тоннелей столичной подземки. Всего из отвалов шахт метро в коллекцию Дарвиновского музея было передано около 500 окаменелостей. Среди них древние морские лилии, раковины брахиопод – свидетели тех далёких времен, когда на территории Москвы и Подмосковья плескалось тёплое море. Часть этих образцов была использована при оформлении интерактивной экспозиции «Пройди путем эволюции», и их можно трогать.

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