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Московская жизнь

В столице восстановят вытрезвители

В столице восстановят вытрезвители

26 марта 2017г., 15:32

В столице принято решение восстановить систему вытрезвителей.

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«Это довольно наболевшая и дискутируемая долгие годы тема», – главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ, главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«Наша позиция прозвучала, что вытрезвители нужны. Решается вопрос о том, в какой форме они будут. Есть вытрезвители в системе наркологический службы, как самостоятельные муниципальные учреждения, в системе социальной защиты и другие формы. Неизвестно, какую форму выберет Москва, но в том или ином виде вытрезвители будут существовать», – сказал Евгений Брюн.

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