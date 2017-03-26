ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

«Это довольно наболевшая и дискутируемая долгие годы тема», – главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ, главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«Наша позиция прозвучала, что вытрезвители нужны. Решается вопрос о том, в какой форме они будут. Есть вытрезвители в системе наркологический службы, как самостоятельные муниципальные учреждения, в системе социальной защиты и другие формы. Неизвестно, какую форму выберет Москва, но в том или ином виде вытрезвители будут существовать», – сказал Евгений Брюн.

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