УРОК НЕДЕЛИ

«После того как мы утвердим программу по физической культуре на основе дзюдо на экспертном совете министерства образования и науки, мы приступим к реализации программы. Наша федерация уже разработала программу, теперь мы ждем заседание экспертного совета. Скорее всего, проект будет называться «Уроки самостраховки», – рассказал руководитель департамента массового дзюдо Федерации дзюдо России Дмитрий Матюхин.

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