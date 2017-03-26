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Московская жизнь

Школьников научат дзюдо

Школьников научат дзюдо

26 марта 2017г., 16:42

До конца 2017 года в столичных школах планируется ввести «Уроки самостраховки».

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«После того как мы утвердим программу по физической культуре на основе дзюдо на экспертном совете министерства образования и науки, мы приступим к реализации программы. Наша федерация уже разработала программу, теперь мы ждем заседание экспертного совета. Скорее всего, проект будет называться «Уроки самостраховки», – рассказал руководитель департамента массового дзюдо Федерации дзюдо России Дмитрий Матюхин.

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