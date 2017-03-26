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Московская жизнь
Школьников научат дзюдо
До конца 2017 года в столичных школах планируется ввести «Уроки самостраховки».онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
УРОК НЕДЕЛИ
«После того как мы утвердим программу по физической культуре на основе дзюдо на экспертном совете министерства образования и науки, мы приступим к реализации программы. Наша федерация уже разработала программу, теперь мы ждем заседание экспертного совета. Скорее всего, проект будет называться «Уроки самостраховки», – рассказал руководитель департамента массового дзюдо Федерации дзюдо России Дмитрий Матюхин.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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