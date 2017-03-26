ДОБРОЕ ДЕЛО

В лектории Дома ремесел (павильон No 47) все желающие смогут самостоятельно расписать домики для пернатых обитателей выставки. Впервые на ВДНХ каждый участник акции получит уникальную возможность увековечить свое имя на декорированном им скворечнике. Серия семейных мастер-классов по созданию авторских гнезд для птиц приурочена к Международному дню птиц, который ежегодно отмечается 1 апреля. Расписанные посетителями скворечники развесят в парке «Останкино».

В первые выходные апреля с 12:00 до 20:00 в лектории Дома ремесел на ВДНХ гости выставки научатся декорировать скворечники. Под руководством профессиональных художников любой посетитель выставки сможет расписать уже готовый домик для птиц разноцветными красками.

Декорированные изделия посетители смогут сделать именными. Специально для акции подготовлено 100 скворечников, которые впоследствии будут развешаны специалистами хозяйственной службы ВДНХ на территории парка «Останкино». Позже организаторы пришлют участникам мастер-класса координаты местоположения каждого скворечника, сделают их фото. Акция «Птицы ВДНХ» – это возможность для всей семьи провести время не только с удовольствием, но и с пользой. Декорирование скворечников – это возможность дать волю своей фантазии и подарить пернатым обитателям выставки домик с уникальным дизайном.

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