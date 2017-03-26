Справка:

Денис Николаевич Вороненков (10 апреля 1971 года, Горький, СССР – 23 марта 2017 года, Киев, Украина) — российский политический деятель.



В 2011 – 2016 годах – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.

Эмигрировал в октябре 2016 года на Украину. С декабря 2016 года имел гражданство Украины. С 15 февраля 2017 года находился в российском федеральном розыске, с 27 февраля 2017 года – в международном розыске.

Фотографии дерзкого преступления, а также убитой горем жены Вороненкова певицы марии максаковой облетели весь Интернет. Одни пользователи предполагают, кому могло быть выгодно убийство беглого депутата, но большинство взглядов сейчас обращено к вдове – пользователи приносят марии максаковой соболезнования, желают ей мужества в это непростое время. У вдовы Вороненкова остался маленький сын, также, по неподтвержденным данным, Мария, возможно, ждет еще одного ребенка.

Комментарии:

Sergei Serõn

Порошенко молодец. Прямо

сразу все дело и раскрыл )))) Прокурору и суду осталось только бумаги заполнить))))

беспристрастно и объективно ))))

Diana Bataeva

Сочувствие и соболезнование супруге убитого... Здоровья и мужества вам, Мария.

Ганна Хан

Страшен ли убитый как свидетель в деле по Янику? Не думаю. Все, что знал, уже выложил. А вот вторая версия....

Наблюдаем. Литвиненко раскрыли, и тут раскроют. Внимательно следим за смертностью в России. Если начнется падежЪ генералов или дипломатов, вторая версия верна.

Elena Mikhail Khazanov

Двое деток остались у него.



Людмила Демидович

Правда дорогого стоит. Максакову как женщину искренне жаль. Сил ей.

Tatyana Panfilova

Искренние соболезнования Марии Максаковой! Потерять любимого мужчину – это страшно.

Николай Иванов

Умные люди, прежде чем делать выводы, стараются дождаться максимума информации, даже если кажется, что всё очевидно. А у не умных людей готовая версия в голове и на языке с первых секунд, и они от неё уже никогда не откажутся.

Владимир Алексеев

А может быть такое,что исполнитель жив и слухи о его смерти сильно преувеличены?))

Вот поправится – и как начнёт чистосердечное строчить)

Tatyana Bondarenko

Дорого лояльность даётся.

Даже не страшно дочь потерять, но власти поддакнуть.

Стыдоба. Неужели нельзя было просто заткнуться?!

Виктор Иванов

Майбах на тротуаре припарковал – вот рагули и пристрелили.

komskon

чисто политическое убийство.

Александра Маркина

Жаль Марию Максакову. Красивая женщина с возможностями карьеры певицы. Удивилась, что она занялась политикой. Не ее это дело, что и следует из последних событий. Ей растить четверых детей. Дай Бог ей здоровья,сил, смирения и терпения.

Надежда Домчева

Мне кажется, что сейчас

она очень сильно боится... сегодня смотрела шоу «Прямой эфир», так там все ей сочувствуют, зовут обратно в Россию... но вот как раз вот эта обратная дорога может оказаться опасной... не в смысле, что ей тут причинят вред, а именно дорога в Украине до границы любым видом транспорта... могут не посмотреть, что женщина и знаменитая певица... просто не выпустить...

Natalia Gevorkyan

Живой исполнитель. По сценарию, должен или умереть в больнице, или быть там же убитым. Или оказаться неожиданным человеком, переводящим стрелки.

Dmitry Karpov

По убийству Вороненкова интересно, что очень плотно постреляли. Киллер из ТТ фактически в упор 6–8 раз (четыре попадения в жертву, стреляет с пояса вверх, вероятно, так раневой канал из живота проходит в грудь, а одна пуля в шею, вероятно, одна в охранника, и, вероятно пуля навылет из жертвы попала в прохожего, он явно находился за спиной) и бросает пистолет сразу у жертвы в метре от тела. Мне показалось, что обойма ТТ полностью разряжена и лежит отдельно патрон это семь гильз и патрон;

в патроннике, который извлекли оперативники.



Конечно, будут и видеозаписи с камер, но там такой неудачный угол, и ближайшая камера прям над местом стрельбы развернута прямо в обратную сторону. Скорее всего будут, записи авторегистраторов, и из окон отеля могут камеры прихватить часть событий — там все будет ясно.



На месте нашли гильз двадцать, так пишут. Значит охранник, из Стечкина дал 12 выстрелов по киллеру, убегающему уже без оружия, с дистанции 7–10 метров — одна из пуль попала в голову, вероятно, в лицо, причем здорово повезло прохожим и автомобилистам на Пушкинской улице — 12 выстрелов из Стечкина в их направлении, на перекрестке, это поражение на дистанции в сто метров, причем на уровне плечевого пояса.

У охранника ранение в область сердца, но очень хорошая подготовка, хорошая, но не более. Крепкий мужик. Хотя в подобных ситуациях есть прямая инструкция стрелять в нижний сектор по ногам, чтобы не ранить серьезно прохожих.

Обеспечение охраны таких персон – это обычно четыре человека. Два ведут, один за спиной, обычно с чемоданом, который выдержит калибр 7.62, один в четырех шагах впереди, один водитель, четвертый наблюдает за стоянкой машины из второй машины, которая всегда скромна, и паркуется до приезда клиента за полчаса, и наблюдает за теми, кто может готовить нападение. Один охранник может защитить только от назойливых журналистов и случайных бытовых конфликтов, пара уже может спасти от огневого контакта. Вес охранника должен быть выше 85 кг, тело такой массы способно вынести нагрузку от запредельного удара пули по бронежилету и сохранить функциональность.



Был у меня опыт охраны высшего руководства Регионального управления ФПС ФСБ в самый горячий период на Кавказе и интенсивные курсы подготовки специалистами знаменитой девятки, пока не сформировали отдельное подразделение охраны должностных лиц, но это отдельная история.

Олег Сидоренко

Всё, что творится вокруг России и Украины, – это пена, это пройдёт. Мы были, есть и будем ОДНИМ народом.

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