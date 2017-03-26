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Убийство депутата
Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве – главная тема обсуждения в социальных сетях.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Справка:
Денис Николаевич Вороненков (10 апреля 1971 года, Горький,
СССР – 23 марта 2017 года, Киев, Украина) — российский политический
деятель.
В 2011 – 2016 годах – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
Эмигрировал в октябре 2016 года на Украину. С декабря 2016 года имел гражданство Украины. С 15 февраля 2017 года находился в российском федеральном розыске, с 27 февраля 2017 года – в международном розыске.
Фотографии дерзкого преступления, а также убитой горем жены Вороненкова певицы марии максаковой облетели весь Интернет. Одни пользователи предполагают, кому могло быть выгодно убийство беглого депутата, но большинство взглядов сейчас обращено к вдове – пользователи приносят марии максаковой соболезнования, желают ей мужества в это непростое время. У вдовы Вороненкова остался маленький сын, также, по неподтвержденным данным, Мария, возможно, ждет еще одного ребенка.
Комментарии:
Sergei
Serõn
Порошенко молодец. Прямо
сразу все дело и раскрыл )))) Прокурору и суду осталось только бумаги заполнить))))
беспристрастно и объективно ))))
Diana
Bataeva
Сочувствие и соболезнование супруге убитого... Здоровья и мужества вам, Мария.
Ганна
Хан
Страшен ли убитый как свидетель в деле по Янику? Не думаю. Все, что знал, уже выложил. А вот вторая версия....
Наблюдаем. Литвиненко раскрыли, и тут раскроют. Внимательно следим за смертностью в России. Если начнется падежЪ генералов или дипломатов, вторая версия верна.
Elena Mikhail
Khazanov
Двое деток остались у него.
Людмила Демидович
Правда дорогого стоит. Максакову как женщину искренне жаль. Сил ей.
Tatyana
Panfilova
Искренние соболезнования Марии Максаковой! Потерять любимого мужчину – это страшно.
Николай
Иванов
Умные люди, прежде чем делать выводы, стараются дождаться максимума информации, даже если кажется, что всё очевидно. А у не умных людей готовая версия в голове и на языке с первых секунд, и они от неё уже никогда не откажутся.
Владимир
Алексеев
А может быть такое,что исполнитель жив и слухи о его смерти сильно преувеличены?))
Вот поправится – и как начнёт чистосердечное строчить)
Tatyana
Bondarenko
Дорого лояльность даётся.
Даже не страшно дочь потерять, но власти поддакнуть.
Стыдоба. Неужели нельзя было просто заткнуться?!
Виктор
Иванов
Майбах на тротуаре припарковал – вот рагули и пристрелили.
komskon
чисто политическое убийство.
Александра
Маркина
Жаль Марию Максакову. Красивая женщина с возможностями карьеры певицы. Удивилась, что она занялась политикой. Не ее это дело, что и следует из последних событий. Ей растить четверых детей. Дай Бог ей здоровья,сил, смирения и терпения.
Надежда
Домчева
Мне кажется, что сейчас
она очень сильно боится... сегодня смотрела шоу «Прямой эфир», так там все ей сочувствуют, зовут обратно в Россию... но вот как раз вот эта обратная дорога может оказаться опасной... не в смысле, что ей тут причинят вред, а именно дорога в Украине до границы любым видом транспорта... могут не посмотреть, что женщина и знаменитая певица... просто не выпустить...
Natalia
Gevorkyan
Живой исполнитель. По сценарию, должен или умереть в больнице, или быть там же убитым. Или оказаться неожиданным человеком, переводящим стрелки.
Dmitry
Karpov
По убийству Вороненкова интересно, что очень плотно постреляли. Киллер из ТТ фактически в упор 6–8 раз (четыре попадения в жертву, стреляет с пояса вверх, вероятно, так раневой канал из живота проходит в грудь, а одна пуля в шею, вероятно, одна в охранника, и, вероятно пуля навылет из жертвы попала в прохожего, он явно находился за спиной) и бросает пистолет сразу у жертвы в метре от тела. Мне показалось, что обойма ТТ полностью разряжена и лежит отдельно патрон это семь гильз и патрон;
в патроннике, который извлекли оперативники.
Конечно, будут и видеозаписи с камер, но там такой неудачный угол, и ближайшая камера прям над местом стрельбы развернута прямо в обратную сторону. Скорее всего будут, записи авторегистраторов, и из окон отеля могут камеры прихватить часть событий — там все будет ясно.
На месте нашли гильз двадцать, так пишут. Значит охранник, из Стечкина дал 12 выстрелов по киллеру, убегающему уже без оружия, с дистанции 7–10 метров — одна из пуль попала в голову, вероятно, в лицо, причем здорово повезло прохожим и автомобилистам на Пушкинской улице — 12 выстрелов из Стечкина в их направлении, на перекрестке, это поражение на дистанции в сто метров, причем на уровне плечевого пояса.
У охранника ранение в область сердца, но очень хорошая подготовка, хорошая, но не более. Крепкий мужик. Хотя в подобных ситуациях есть прямая инструкция стрелять в нижний сектор по ногам, чтобы не ранить серьезно прохожих.
Обеспечение охраны таких персон – это обычно четыре
человека. Два ведут, один за спиной, обычно с чемоданом, который выдержит
калибр 7.62, один в четырех шагах впереди, один водитель, четвертый наблюдает
за стоянкой машины из второй машины, которая всегда скромна, и паркуется до
приезда клиента за полчаса, и наблюдает за теми, кто может готовить нападение.
Один охранник может защитить только от назойливых журналистов и случайных
бытовых конфликтов, пара уже может спасти от огневого контакта. Вес охранника
должен быть выше 85 кг, тело такой массы способно вынести нагрузку от
запредельного удара пули по бронежилету и сохранить функциональность.
Был у меня опыт охраны высшего руководства Регионального управления ФПС ФСБ в самый горячий период на Кавказе и интенсивные курсы подготовки специалистами знаменитой девятки, пока не сформировали отдельное подразделение охраны должностных лиц, но это отдельная история.
Олег
Сидоренко
Всё, что творится вокруг России и Украины, – это пена, это пройдёт. Мы были, есть и будем ОДНИМ народом.
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