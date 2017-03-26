В 1914 г. Виктор Кулебакин с золотой медалью окончил Императорское Московское техническое училище (нынешний МГТУ им. Н. Э. Баумана). Здесь преподавали выдающиеся ученые:

Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, В. С. Щеглаев. Под впечатлением лекций Н. Е. Жуковского студент Кулебакин начал заниматься в воздухоплавательном кружке при МТУ. Одновременно росло его увлечение и другой технической областью – электротехникой. В Первую мировую Кулебакин служил в авиационных войсках: сначала инженером, потом пилотом-авиатором.

В 1917 г. Виктор Кулебакин возвращается в родное училище и начинает преподавать на электротехническом факультете.



Спустя три года он вошел в состав Государственной комиссии по электрификации России, которая разработала знаменитый план ГОЭЛРО. Но и авиацию Кулебакин не оставлял, принимая участие в разработке светотехнических устройств, обеспечивающих посадку самолета при ночном полете.



Во время Великой Отечественной войны знания и опыт ученого были востребованы для перевода промышленности на военные рельсы. Работы порой было так много, что приходилось продолжать ее ночью. Если отключалось электричество, Кулебакин работал при свете свечи, которую ставил в тот самый подсвечник...

Да конца своей жизни Виктор Кулебакин продолжал деятельность в различных областях науки и техники. Его документы и личные вещи были переданы в наш Музей вдовой академика в 1970 г.

Алексей Остроухов

старший научный сотрудник музея современной истории России

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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