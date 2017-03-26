Пользователи смогут выбрать тематический маршрут и гулять по улицам столицы, не вынимая смартфон из кармана. Умный гид с помощью GPS вычислит, мимо какого здания проходит экскурсант, и сам включит нужную аудиозапись.

В приложении «Узнай Москву» можно найти около 60 туристических маршрутов. Аудиогиды на них записаны отдельно для каждого исторического объекта. Поэтому, переходя от одного здания к другому, пользователю необходимо переключать аудиозаписи.

«К лету москвичам станут доступны автоматические аудиоэкскурсии, можно будет включить гид один раз и идти по маршруту, не вынимая смартфон из кармана», — рассказал руководитель проекта «Узнай Москву» Сергей Шакрыл.

В приложении собраны как традиционные, так и оригинальные тематические маршруты по столице. Пользователям предлагают пройтись по булгаковской Пречистенке, посмотреть на Москву Марины Цветаевой, посетить доходные дома Замоскворечья, погулять по романтическим местам, связанным с именами Александра Пушкина, Александра Скрябина, Льва Толстого и других исторических личностей.

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