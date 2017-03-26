Торговые точки начали открываться после завершения работ по благоустройству – теперь в отремонтированных переходах открылись цивилизованные торговые точки.

В обновленных переходах можно приобрести продукты для перекуса в индивидуальных упаковках, аксессуары, одежду, хозтовары, цветы, печатную продукцию, театральные билеты.

Благодаря тому, что были отыграны аукционы на комплексную специализацию точек, у предпринимателей появилась возможность реагировать на требования рынка и менять ассортимент товаров по согласованию с метрополитеном, кроме того, появились некоторые ограничения.

«У нас появилось требование, запрещающее на очень маленьких точках торговать одеждой. На точках, которые меньше 10 кв. метров, где невозможно организовать нормальную примерочную, продавать одежду уже нельзя», – уточнила заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

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