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Московская жизнь
У МЦК можно будет оставить велосипед
Первые велобоксы для хранения велосипедов появятся возле станций Московского центрального кольца (МЦК).онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Разместить закрытые парковки планируется уже в этом велосезоне. В прошлом году боксы проходили внутреннее тестирование в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Велобоксы – это закрытые парковки для хранения велосипедов, в качестве ключа будет использоваться карта «Тройка».онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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