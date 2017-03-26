Разместить закрытые парковки планируется уже в этом велосезоне. В прошлом году боксы проходили внутреннее тестирование в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Велобоксы – это закрытые парковки для хранения велосипедов, в качестве ключа будет использоваться карта «Тройка».

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