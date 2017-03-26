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Московская жизнь

У детского садика появится новое здание

У детского садика появится новое здание

26 марта 2017г., 18:44

Детский сад No 807 с яслями и группами кратковременного пребывания, расположенный в районе Сокол, получит новое современное здание до 2018 года.

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Двухэтажное здание детского учреждения 1964 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии – на стенах плесень, кирпичные фасады имеют глубокие трещины, бетонные плиты карниза и перемычки над оконными проемами частично разрушены и представляют опасность для детей.

На его месте к 2018 году построят современный детсад со всеми необходимыми помещениями для занятий и детского творчества.

Новое здание будет четырехэтажным, еще один подземный уровень займет парковка. Площадь застройки составит 2200 кв.м. Также будут заменены устаревшие детские площадки, а двор благоустроен.

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