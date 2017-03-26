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Культура
Весы (по пьесе Е. Гришковца)
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Евгений Гришковец: «Весы» — это моя новая пьеса, сценической судьбой которой я решил заняться сам. Такое со мной впервые. Почему? Да только по той простой причине, что я не решаюсь героев этой нежной пьесы доверить чужим рукам. Хотя персонажи «Весов» вовсе не неженки.
Они нормальные, земные мужчины.
Но именно они и именно в этой пьесе мне особенно дороги, потому что переживают волнительную, важнейшую и очень особенную ночь...»онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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