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Евгений Гришковец: «Весы» — это моя новая пьеса, сценической судьбой которой я решил заняться сам. Такое со мной впервые. Почему? Да только по той простой причине, что я не решаюсь героев этой нежной пьесы доверить чужим рукам. Хотя персонажи «Весов» вовсе не неженки.



Они нормальные, земные мужчины.

Но именно они и именно в этой пьесе мне особенно дороги, потому что переживают волнительную, важнейшую и очень особенную ночь...»

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