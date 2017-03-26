Мода/Шоппинг

Розовая эра

В нынешнем году в мир воды ворвались воздушные и шуршащие «бабушкины» платья, утопающие в оборочках и рюшах, напоминающих цветные слоеные торты.

Примечательно, что с приходом летнего зноя вершину модного Олимпа окончательно завоюет розовый цвет и его всевозможные оттенки. Но это ещё не всё.





Ценители творчества выдающихся модельеров, съехавшиеся в Милан на «Неделю итальянской моды», были в буквальном смысле ослеплены мерцанием люрекса и металлическим блеском объемных украшений.

Особенно отличились дизайнеры модного дома Gucci, украсив разнообразнейшими оборочками не только воротники, рукава, кокетки и манжеты, но и боковые швы ярко-розовых, усеянных мерцающими блёстками брюк. Похоже, все самые дикие, безвкусные и шокирующие модные атрибуты 80-х годов прошлого столетия воскресли, чтобы украсить сегодняшнюю действительность.

Гофрированными рюшами из шёлка и органзы оторочили подолы юбок и рукава прозрачных блуз дизайнеры Стефано Габбана и Доменико Дольче. Не так давно эти прославленные модные дизайнеры, как, впрочем, и их не менее славные коллеги, представили свои творения на модном шоу Марко де Винсензо. Но, к сожалению папарацци, очередного чуда не случилось: ведь в таких же точно блестящих излишествах «утопила» своих моделей и Гая Труссарди.

Положение «спас» Массимо Джорджетти (компания MSGM). По мнению некоторых журналистов, Джорджетти имеет все шансы претендовать на оригинальность. Во всяком случае, его изделия из рубашечной ткани, украшенные крупными воланами, на общем фоне смотрелись не так слащаво.

Что касается покроя – в моде будут свободные наряды «а-ля 80-е годы», дополненные глубокими и широкими карманами. Пожалуй, единственным дополнением, привнесённым современными дизайнерами, станут небольшие поверхностные боковые надрезы.

Кстати, хорошая новость ожидает любительниц «горошка», ещё не успевших расстаться со своими некогда модными юбками и сарафанами. Белый и цветной «горох» всех размеров, «разбросанный» по чёрному фону, вновь вернулся на модные подиумы.

А что же будет с летней обувкой? Дизайнеры рекомендуют заядлым модницам даже в самые жаркие дни не отказываться от босоножек на высокой платформе. Также в моде устойчивый громоздкий каблук и танкетка. Есть хорошая новость и для любительниц «остроносой» обуви: острый нос этим летом также будет в фаворе.



Внимание – на ноги и талию

Если верить модным обозревателям, именно шорты с максимально завышенной линией талии станут главным атрибутом летнего гардероба. Естественно, идея вернуть талию на привычное место коснётся также брюк. А из этого следует, что вновь наступит время широких, подчёркивающих линию талии ремней. В качестве альтернативы ремням некоторые кутюрье решили использовать уже полюбившиеся потребителям ленточные пояса с завязками.



Большинство модных дизайнеров считают наиболее оптимальными расцветками, уместными для брюк и шорт, все оттенки жёлтого, розового и малинового. Не обойдётся также без горчичного и бежевого.



Самых стройных представительниц прекрасной половины человечества кутюрье престижных модных домов планируют облачить в максимально короткие и облегающие кружевные или хлопчатобумажные комбинезоны, подчёркивающие линию бёдер. Из таких же натуральных материалов уже сшиты лёгкие блузы. Осталось лишь дождаться наступления летнего сезона!

Притягательность запрещённых оттенков

Этим летом мода не отступит от так называемых «запрещённых» оттенков, с которыми в прежние времена не позволил бы себе экспериментировать ни один уважающий себя модельер. Например, одним из фаворитов жаркого сезона станет тёмно-синяя джинсовая ткань в сочетании с серо-голубыми холодными тонами, а также когда-то считавшееся нелепым сочетание ярко-зелёного и оранжевого цветов.

Как найти свой стиль?

Стильная и самобытная личность притягивает внимание окружающих как магнит. Жаль, что иногда первое приятное впечатление развеивается как дым, когда правильно подобранный фасон одежды и оригинальные манеры оказываются обычной имитацией. Создание своего неподражаемого стиля, по мнению визажистов, – это нечто большее, чем просто подражание.

Стиль в наши дни равнозначен визитной карточке, то есть инструменту, создающему ассоциацию с самим человеком.

«Мода выходит из моды, стиль – никогда»

Это утверждение, принадлежащее Коко Шанель, отлично отражает основные правила создания своего неповторимого стиля: основной деталью модной одежды является человек, который носит эту одежду.

Женщина, у которой нет чувства стиля, сразу бросается в глаза, так как совершенно не умеет выбрать или, на худой конец, скомбинировать наряд. Оказавшись в магазине, она долго колеблется, сомневается, часами рассматривает окружающих и, совершив, наконец, покупку, спустя некоторое время сдаёт её обратно в магазин...



Эти советы экспертов по созданию стиля предназначены именно для неё:



• найти в своём шкафу и скомбинировать пару-тройку «беспроигрышных» вариантов одежды, руководствуясь только лишь сочетанием цветовой гаммы и фактуры тканей;



• избавиться от вещей, которые не вселяют уверенности в себе (а скорее наоборот – заставляют «комплексовать»). Кстати, среди таких вещей нередко оказываются образцы мировых брендов, купленные потому, что «все покупали, и я купила»;



• занимаясь созданием своего неподражаемого образа, учиться на примерах женщин, признанных «иконами» стиля.



Знаменитые модницы

Основательница легендарного мирового бренда, модельер Миуччиа Прада считает залогом своего успеха пропорциональное сочетание чопорности, кокетливости и лоска. Сама же синьора Прада предпочитает покрой, который льстит её самолюбию. Действительно, А-силуэт очень гармонирует с её фигурой. Обожательница белоснежных блузок любит украшать свои модели внушительными ожерельями, а довершением образа считает небанальную обувь необычной формы либо на очень высоком каблуке. Не удивительно, что фирменным стилем Prada считается классический образ, «разбавленный» каплей сумасшедшинки.





Наряды аристократки и первой леди Жаклин Кеннеди всегда отличались простотой, хоть с самого детства она носила только дорогую одежду. Основными элементами своего образа она называла смелость, отменный вкус и ответственность. Прекрасно зная, какие вещи ей идут, Жаклин носила только их, не обращая внимания на чужое мнение. Например, лишённое рукавов платье-трапецию она сделала своим фирменным нарядом в то время, когда о существовании такого покроя никто даже не слышал.



Сара Джессика Паркер, закончив съёмки в нашумевшем сериале «Секс в большом городе», перетащила в реальную жизнь большую часть гардероба своей героини, когда поняла, как ей идут меховые манто, пышные юбки, а главное – сногсшибательная обувь от Маноло Бланик.





Неподражаемая Кейт Мосс умело сочетает джинсы и платья с бижутерией причудливой формы, а свой любимый розовый она ни за что не променяет на модные, сезонные цвета и при этом умудряется не выглядеть вульгарно.



Гвен Стефани – это микроскопические шорты из «шкуры леопарда» и лаковые туфли, чёрно-красный спортивный костюм и зелёный джемпер, модельер и певица... Макияж в стиле «довоенный Голливуд» не мешает Гвен ежегодно оказываться в списке самых стильных людей Земли.



Карла Бруни, будучи обладательницей эффектной внешности, не прогадала, избрав сдержанный стиль одежды. Строгие костюмы, шляпка с вуалью и обувь без каблуков только подчёркивают её природную красоту. Укороченные узкие брючки и мягкий пуловер, давно ставшие её повседневной одеждой, заставляют негодовать самых лояльных модных критиков. Но бывшая «дрянная девчонка», не обращая ни на кого внимания, усердно работает над созданием своего нового, неподражаемого стиля.

Правильный крой!

Как просто на самом деле скрыть небольшие проблемы своей фигуры. Проще всего это сделать перед фотокамерой: вы заметили, что профессиональные фотографии всегда преображают девушек? Это заслуга не только ретуши фото, но и умения фотографа выбрать ракурс, а также навыка стилиста выбрать правильную одежду.



Как же выбрать одежду, которая «стройнит»?

Быстро и эффективно – надеть черное маленькое платье. Пусть его юбка доходит до колен, тогда ваши бедра станут казаться на размер меньше. Вертикальные полоски создают иллюзию вытянутого силуэта, и лишние килограммы визуально исчезают. Выбирая одежу в полоску, остановитесь на узких полосах. Но полос не должно быть слишком много, чтобы силуэт не терялся в них.



Важный совет: не покупайте одежду только потому, что она сейчас в моде. Даже если эта юбка из самой последней коллекции самого модного дизайнера, это не будет значить, что она вам пойдет. Не стоит также одеваться чрезмерно сексуально и открыто только потому, что многие модели одеваются так. У вас должен быть свой стиль, вы имеете право на свои недостатки во внешности. Главное – не открыть грудь или укоротить юбку, а показать свои достоинства.



Но в то же время необходимо осознавать свои недостатки! Никогда не надевайте одежду в светлых тонах или что-то блестящее на те участки тела, которые вы пытаетесь скрыть. А вот прямые стрелки на ваших брюках создадут вертикальную линию, так что ваши ноги покажутся длинными и худыми. Не нужно носить штаны капри, если ноги не идеальны. Это вообще очень опасная длина, так как зрительно брючки капри уменьшают рост и делают бедра более плоскими.



Для обладательниц полноватых рук стилисты рекомендуют кофточки со свободными рукавами и к запястьям расширяющиеся. Не нужно выбирать очень свободный верх – главное, чтобы блуза или кардиган не обтягивал руки, но совсем не обязательно, чтобы рука в них терялась.



«Создать» себе плоский животик очень просто: выбирайте чуть более глубокий вырез. Тогда все внимание будет переключено на шею и лицо. Но не переборщите: слишком глубокое декольте может быть неуместно в некоторых случаях. Также зрительно убрать живот помогут брюки и юбки с молнией на боку.

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