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Прогноз. Футбол. «Тамбов» — «Енисей» 27 марта 13:00 мск
В понедельник в российской ФНЛ состоится всего один матч, в котором «Тамбов» будет принимать «Енисей». В первом круге красноярцы дома обыграли будущих хозяев со счетом 2:1.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Россия. ФНЛ. 28-й тур. «Тамбов» — «Енисей»
27 марта 2017 года, 13-00 МСК
«Тамбов»
Перед грядущим матчем «Тамбов» располагается на восьмом месте. Команда отстает всего на два пункта от своего будущего соперника, а также на шесть от зоны плей-офф стыковых матчей. После возобновление весенней части чемпионата «Тамбов» провел три встречи, которые закончил с разными результатами. «Горожане» резво обыграли сначала «Сокол» 4:1, однако затем сыграли менее удачно: поражение от «Шинника» 0:1 и ничья 0:0 с «Тюменью».
«Енисей»
«Енисей» после зимней паузы сыграл довольно неудачно. В первой весенней встречи красноярцы сыграли дома вничью с «Лучом» из Владивостока 0:0, после чего дважды кряду проиграли. Сначала на выезде с крупным счетом 1:3 второй команде «Спартака», а в минувшем туре не смогли найти бреши в обороне «Тосно» — поражение 0:1. Нужно обратить внимание на слабую игру «Енисея» в атаке, который за четыре минувших тура забил всего один гол.
Статистика и личные встречи
«Тамбов» проиграл лишь один из шести последних матчей в чемпионате. Три поединка за этот период команда выиграла и два завершила вничью.
«Енисей» проиграл в чемпионате на выезде три матча подряд, забив в них всего один гол.
«Енисей» обыграл «Тамбов» в первом круге со счетом 2:1, и это единственный пока матч в истории команд.
Прогноз
«Тамбов» довольно молодой клуб, который основан только в 2013 году. За три года команда путь от низших дивизионов до ФНЛ. Пока у «Тамбова» есть шанс еще вскочить на ступеньку стыковых матчей, он будет стараться его использовать. В семи из 12 последних домашних команда не пропустила ни одного гола. Учитывая низкую результативность атаки «Енисея» забить гол гостям будет сложно, а вот хозяева забьют с большой долей вероятности.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Тамбов – 2,74
Ничья – 3,18
Енисей – 2,70
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