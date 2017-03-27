Путешествие

Самое массовое занятие в истории МОСГОРТУРа начнется с формирования команд. После чего сотрудники МОСГОРТУРа и опытные «московские вожатые» познакомят кандидатов в слушатели школы вожатых с основами профессии, проведут тренинги, познакомят с популярными игровыми моделями и научат традиционной зарядке МОСГОРТУРа.

«С каждым годом среди молодежи растет популярность профессии вожатого. Набирая очередной поток на обучение в Центральной школе московских вожатых, мы столкнулись с тем, что желающих стать вожатыми очень много. В итоге для того, чтобы выбрать тех, кто пройдет на дальнейшее обучение, мы решили провести самое масштабное мероприятие для кандидатов в истории МОСГОРТУРа. Подобный формат мероприятия мы планируем проводить на регулярной основе», - говорит начальник управления организации работы с вожатыми ГАУК «МОСГОРТУР» Сергей Лапшин.

Каждый кандидат в вожатые перед поступлением в Центральную школу московских вожатых проходят личное собеседование, демонстрируют уровень общих знаний и пишут эссе.

В рамках обучения вожатый проходит две обязательных ступени и одну специальную, по желанию и на выбор: основной курс, программную специализацию и профильное обучение. Обучаясь на первой ступени, будущий вожатый должен изучить основы профессии: особенности работы в лагере, нормативно-правовую базу, основы психологии и педагогики, игротехнику, конфликтологию и другие дисциплины, которые могут пригодиться в работе вожатого. Следующий обязательный этап обучения – подготовка специалистов для работы на определенных тематических программах. Третий этап обучения является профильным и не входит в обязательный курс обучения. Эта специализация проводится по желанию и на выбор. Здесь будущие вожатые проходят специализированную подготовку, например, по работе на инклюзивных сменах или с подростками с девиантным поведением.

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