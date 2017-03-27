В течение месяца будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на приведение в надлежащее состояние внешнего вида автотранспортных средств, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду, исключение случаев передвижения технически неисправного автотранспорта и проверку строительных объектов.

Как показала практика, больше всего грязи вывозят на трассы грузовики со строек. Хотя, по правилам, прежде чем выехать за пределы строящегося объекта, водители должны вымыть колеса и корпус, а при перевозке сыпучих грузов укрыть кузов тентом.

Также столичная Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что согласно статье 12.2 КоАП РФ, управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

«Госавтоинспекция Москвы призывает водителей привести в надлежащее состояние внешний вид автотранспортных средств, въезжающих и находящихся в городе. Ежегодное проведение такой акции способствует повышению экологической культуры и активной жизненной позиции у горожан, а также оказывает влияние на общее состояние безопасности дорожного движения.» - отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

Кроме того, в период проведения мероприятия Центром организации дорожного движения Правительства Москвы на информационных табло города будет размещена соответствующая информация.

«С наступлением весны служба эксплуатации ЦОДД моет и красит объекты транспортной инфраструктуры – светофоры и дорожные знаки, а комплекс жилищно-коммунального хозяйства приводит в порядок улицы и тротуары города. Мы следим не только за безопасностью нашего города, но и за его эстетикой. Мы надеемся, что водители поддержат нас и тоже присоединятся к акции, вымыв свой автомобиль», – заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Месячник «Чистый автомобиль» проводится в столице ежегодно с конца 90-х годов, в ходе него каждый год проверяется состояние нескольких сот тысяч автомобилей, деятельность автомоечных пунктов, ведется мониторинг въезжающего в Москву автотранспорта.

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