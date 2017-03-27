В районе станции метро запланировано сделать 10–14 пунктов оплаты проезда в каждом направлении движения, часть из которых могут применяться для реверсивного движения. Кроме того, на съезде с Кутузовского проспекта сделают еще 5 пропускных пунктов. В пресс-службе Мосомархитектуры пояснили, что на данный момент подготовлен проект планировки участка дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы Минская, в котором заложен проект размещения пунктов оплаты.

«Северный дублер Кутузовского проспекта планируется к реализации как платная магистральная дорога скоростного движения. В связи с этим проектом планировки предусмотрено устройство двух пунктов взимания платы (ПВП) в районе станции метро «Славянский бульвар». На съезде с Кутузовского проспекта на Северный дублер Кутузовского проспекта, также планируется устройство ПВП для автомобильного транспорта», – говорится в описании проекта планировки дублера.

«На пунктах оплаты размещаются въездные и выездные площадки, пункты пропуска с островками безопасности, с кабинами операторов сбора платы и шлагбаумами, парковки для пользователей платной дороги и персонала концессионера и оператора платной дороги», – говорится в документации.

В пресс-службе Москомархитектуры пояснили m24.ru, что на данный момент подготовлен проект планировки участка дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы Минская. «Пока есть данные только по конкретному проекту планировки», – добавили в ведомстве.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,