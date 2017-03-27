Сама страна при этом должна проявить заинтересованность в этом вопросе, заявил глава оргкомитета музыкального конкурса Франк Дитер Фрайлинг.

ЕВС пока не получал от украинских властей официального уведомления о запрете выступления Юлии Самойловой, сказал Фрайлинг.

«Президент или премьер-министр [Украины] могут декретом отменить решение спецслужб. Конечно, в этом вопросе Европейский вещательный союз должен уважать украинские законы», — добавил он.

Ранее СБУ объявила о запрете российской певице Юлии Самойловой на три года въезда на Украину из-за того, что та выступала в Крыму, чем нарушила украинское законодательство. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев может принять другого представителя от России.

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