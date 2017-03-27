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Экономика

Премьер-министр РФ поддержал дополнительные требования по софту

Фото: © Фото с сайта premier.gov.ru

Премьер-министр РФ поддержал дополнительные требования по софту

ИА «РОСБАЛТ» 27 марта 2017г., 10:06

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении дополнительных требований к отечественному программному обеспечению (ПО) для госслужащих.

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«Подписанным постановлением установлены дополнительные требования к отечественному офисному программному обеспечению, включенному в реестр российского программного обеспечения, правила формирования и ведения которого утверждены постановлением правительства от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, реестровая запись дополнена информацией о соответствии или несоответствии включенного в указанный реестр ПО установленным дополнительным требованиям. Эти требования определяют состав, архитектуру, функции отечественного офисного ПО, необходимого для замены импортных аналогов.

В феврале Медведев призвал осуществить переход госкомпаний на отечественные офисные пакеты программного обеспечения. По его словам, план по импортозамещению софта за 2016 год в России не выполнен, хотя на эти цели было потрачено 4,5 млрд рублей.

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