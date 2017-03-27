Образование/Карьера

На четыре дня павильон №75 станет центральной площадкой для всех, кто заинтересован в продолжении обучения и понимании главных тенденций современного образования.

Главной темой ММСО — 2017 стала «Новая экосистема образования». В его рамках пройдет до тысячи дискуссионных и практических мероприятий для представителей профессионального сообщества: учителей, методистов, руководителей образовательных учреждений, в том числе специализирующихся в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди специальных проектов — программа повышения квалификации для педагогов, субботняя образовательная программа для родителей и детей, серия мероприятий по профориентации для старшеклассников, спецпроект о летнем образовательном отдыхе «Пятая четверть», Конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) и спецпроект «Международное образование» о возможностях обучения за рубежом.

2017 год станет годом расширения международного взаимодействия на Салоне: планируется, что участие в мероприятиях ММСО примут 30 стран и 50 зарубежных делегаций. Экспозиция и деловые мероприятия Салона будут разделены на несколько ключевых кластеров: «Дошкольное образование», «Среднее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Инклюзивное образование», «Непрерывное образование», «Госполитика», «Дополнительное образование».

Программа ММСО этого года выстроена таким образом, чтобы профессионалы разного уровня и люди любого возраста смогли разобраться в существующих образовательных возможностях. Амбициозные профессионалы и молодые специалисты узнают, какие навыки необходимы для построения карьеры в активно меняющихся условиях, где и как их получить. Людям старшего поколения расскажут, какие возможности сейчас есть на рынке труда и как соотнести имеющийся опыт с новыми требованиями работодателей.

Родители поймут, как сформировать образовательную траекторию ребенка, которая будет развивать его личные и профессиональные интересы: от курсов дошкольного образования до выбора лучшей школы и вуза, и получат ответы на вопросы о взаимоотношениях внутри семьи, методиках и практиках воспитания, мотивации подростков от лучших психологов Москвы и Подмосковья.

Для абитуриентов предусмотрена масштабная программа по профориентации, которая поможет им определиться с выбором своего будущего: понять, в какой вуз пойти после окончания школы, как продолжить обучение в России или за рубежом и как подготовиться к успешному началу карьеры. Старшеклассники смогут принять участие во встречах с представителями лучших российских и международных вузов, протестировать свои знания и профессиональные интересы, а также получить консультацию у педагогов и психологов. Для школьников младших классов пройдут образовательные мастер-классы от участников и партнеров выставки.

Организации детского познавательного отдыха в период каникул будет посвящен спецпроект «Пятая четверть». Здесь можно будет узнать о дополнительных образовательных возможностях, существующих для детей за пределами школы, и увидеть, как детские лагеря и центры интегрируют инновационные образовательные проекты в свою работу.

Помимо большой профессиональной программы, мероприятия Салона включат публичные лекции российских и международных «звезд» образования, презентации лучших образовательных проектов, мастер-классы, воркшопы, консультации и открытые уроки. В субботу, 15 апреля, на ММСО пройдет масштабная фестивальная программа, включающая цикл просветительских и интерактивных мероприятий, в числе которых образовательные вечеринки, тренинги и лекции.

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