Личный бюджет

Курс евро к этому времени поднялся на 37,5 копейки до 61,9425 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Cегодня утром баррель нефти эталонного сорта Brent стоил в моменте $50,54 (минус 0,79% к предыдущему закрытию). «Торги на нефтяном рынке открылись снижением. В воскресенье в Кувейте страны ОПЕК в ходе переговоров не смогли без Саудовской Аравии согласовать решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти. Этот фактор окажет давление на российскую валюту с открытия Московской биржи», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, пара «доллар/рубль держит путь к февральскому минимуму 56,55». «(Ранее) на этом уровне укрепление российской валюты остановил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил возможном включении в программу встречи главы государства и руководителя Минэкономики тему устойчивости рубля. Рынок на его заявление отреагировал ростом курс доллара до 57,91 руб., курса евро — до 61,13 руб. После вербальной интервенции наблюдался высокий спрос на валюты, так как покупатели поверили в достигнутое дно и стали активно покупать ее», — напоминает Антонов.

«На этот раз некому защищать доллар на этом уровне. После падения курса ниже 56,55 руб. продавцам откроется дорога к 55,75 руб. В понедельник на фоне снижения цен на нефть по доллару стоит ожидать коррекционное движение до зоны 57,17-57,27 руб., по евро — до 61,85 руб. Допускаем укрепление доллара в рамках коррекции до 57,45 руб.», — подытоживает аналитик.

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