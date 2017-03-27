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Московская жизнь
Серия технических работ будет проведена в апреле на Филевской линии метро
В апреле 2017 года планируется провести технологическое «окно» на Филевской линии Московского метрополитена.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
По словам первого заместителя начальника дирекции
инфраструктуры столичного метрополитена Романа Цуканова, на сегодняшний день
ведутся работы по согласованию проекта организации движения во время проведения
технологического «окна».
«Второе технологическое окно московского метрополитена запланировано на Филевской линии в апреле. Сейчас идет процесс согласования проекта организации движения», - сказал Роман Цуканов.
Также он отметил, что в сего в столичном метро в 2017 году пройдет 13 удлиненных технологических «окон».
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