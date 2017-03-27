По словам первого заместителя начальника дирекции инфраструктуры столичного метрополитена Романа Цуканова, на сегодняшний день ведутся работы по согласованию проекта организации движения во время проведения технологического «окна».



«Второе технологическое окно московского метрополитена запланировано на Филевской линии в апреле. Сейчас идет процесс согласования проекта организации движения», - сказал Роман Цуканов.



Также он отметил, что в сего в столичном метро в 2017 году пройдет 13 удлиненных технологических «окон».

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,