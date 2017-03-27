Сейчас российские национальные водительские удостоверения (взамен ранее выданных) и международные водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции. Подписанным постановлением в правила внесены изменения. Полномочиями по приему документов о выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных, выдаче международных водительских удостоверений наделены многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет.

Уточнена также процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.

«Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее Медведев подписал документ, которым вносятся ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет).



Изменения касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.



Также вводится возможность запрета эксплуатации транспортных средств малоопытным водителем (со стажем до двух лет — прим. ред.), если на авто отсутствует знак «Начинающий водитель».

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