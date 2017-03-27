Образование/Карьера

Проект организован ГБУ «Малый бизнес Москвы» и детским технопарком «Кванториум», действующим на базе технопарка «Мосгомраш».

Школьники Южного административного округа города Москвы смогут принять участие в Дне открытых дверей, посетить с экскурсией квантумы, узнать о специфике и преимуществах занятий в детском технопарке, а также пройти тестовое занятие и выбрать направление по интересам для обучения в «Кванториуме».

Учащихся «Кванториума» ждут три направления национальной технологической инициативы, согласно функционирующим в технопарке лабораториям геоинформатики, робототехники и современной космонавтики.

Федеральный тьютор направления виртуальной и дополненной реальности расскажет воспитанникам об актуальных направлениях в сфере vr/ar, а воспитанников квантума современной космонавтики ждет встреча со Станиславом Карпенко - коммерческим директором компании «Спутникс», выпускником кафедры «Динамика полета и управление движением летательных аппаратов» МГТУ им. Баумана.

Напомним, первый московский детский технопарк был открыт в мае 2016 года на территории технопарка «Мосгормаш». Площадь детского технопарка составляет порядка 800 кв. метров. Здесь в год могут обучаться 240 ребят и еще тысячи столичных школьников посещать технопарк в рамках ознакомительных туров.

На базе детского технопарка «Мосгормаш» также реализуется проект «Урок в технопарке», участниками которого являются более 300 школьников и студентов колледжей.

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