Общая протяженность построенного тоннеля с подходами к нему составляет один километр. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

«Данная развязка является связующим звеном нескольких этапов Южного участка Северо-Западной хорды. Она обеспечит беспрепятственное движение с улицы Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе с выходом на Рублевское шоссе и Кутузовский проспект и позволит исключить пересечение транспортных потоков на Аминьевском шоссе и ул. Генерала Дорохова. Открыть движение по тоннелю мы планируем в 3 квартале этого года», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме того, проектом в общей сложности предусмотрено строительство 2,71 км дорог, в том числе развороты под эстакадой через Аминьевское шоссе и правоповоротный съезд с ул. Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе в сторону Мичуринского проспекта, 2-х очистных сооружений, осуществляющих очистку поверхностных вод и оказывающих благоприятное влияние на окружающую среду и водные ресурсы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в этом году завершить все работы на улично-дорожной сети в районе улиц Рябиновая, Аминьевского шоссе, Генерала Дорохова, - говорит руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе обеспечит разделение транспортных потоков, разгрузит Аминьевское шоссе, значительно увеличив пропускную способность и улучшив дорожную обстановку в данном районе», - добавил Андрей Бочкарев.

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